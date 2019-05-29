Р. Билялетдинов: к решению вызвать Сорокина в сборную России не придерёшься

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился воспоминаниями о дебюте защитника казанской команды Егора Сорокина в 2014 году с «Ростовом».

«У него тогда получилось около десяти минут игрового времени, и мы, кстати, выиграли — 2:1. Ростовчанам нужно было отыгрываться, и они начали делать перестроения, поэтому пришлось выпускать Егора пятым защитником — левым центральным, какого он сейчас и играет. И ведь все снял сверху, и уплотнил пространство — заткнул все дырки, куда они могли проникнуть. Тогда за «Ростов» играл такой защитник Дьяков — он еще у меня в дубле «Локомотива» был, так что я знал особенности его игры и где он будет открываться в штрафной для игры головой. И так и получилось, что Егор пару раз верховую борьбу у него выиграл.



Не могу сказать, что один лишь я открыл ему дорогу в большой футбол. На каждом этапе были люди, которые ему помогли. Егор же из Питера, но там он не подошел. И те люди, которые его нашли и перевели в «Рубин», тоже немало поучаствовали в его становлении.

Видно было, что парень умеет играть не просто за счет роста, а именно за счет выбора позиции. То есть было понятно, что с ним надо работать, объяснять, но интуитивно он всегда был близок к хорошим, правильным позициям. Думаю, вызов в первую сборную в данном случае абсолютно оправданный. Он игрок основы своей команды, ее лучший бомбардир. Даже если у кого-то было желание придраться к этому решению тренерского штаба сборной, тут, думаю, не придерёшься", — цитирует Билялетдинова «Реальное время».