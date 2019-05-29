Украинский футболист «Енисея» рассказал о критике на родине

Украинский защитник «Енисея» Олег Данченко рассказал о реакции соотечественников на его переезд в Российскую Премьер-Лигу.



«Понятно, дома считают, что мы, футболисты с Украины, переходим в страну-агрессор. Но мы любим спорт, футбол. Я лично не отношу футбол к политике, поэтому моя задача – выходить и показывать свой уровень. А насчёт страны – да, конечно, писали гадости, но я считаю, что это нужно просто забыть.



Моё недавнее фото на Красной площади? Я нахожусь сейчас в России, играю за футбольный клуб «Енисей». Поэтому не вижу проблем. На мнение окружающих мне всё равно. У каждого своё мнение, я ничего такого не вижу в этом плане», — цитирует Данченко Sibnovosti.ru.



Данченко перешёл в «Енисей» в феврале этого года из «Шахтёра» на правах аренды на полгода. Ранее он также выступал за «Черноморец» и «Анжи».