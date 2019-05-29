Голодец рассказала о готовности Санкт-Петербурга к Евро-2020

Заместитель председателя правительства РФ и председатель Наблюдательного совета оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Ольга Голодец рассказала о готовности города к предстоящим матчам турнира.

«Санкт-Петербург – один из красивейших городов мира, и, мне кажется, специально сюда зазывать никого не надо. С точки зрения логистики мы абсолютно конкурентоспособны: есть достаточно транспортных подъездов, есть станции метро, которые ведут к стадиону «Зенита». Четыре тренировочные базы, которые размещали спортсменов на прошедшем чемпионате мира, сейчас будут задействованы под чемпионат Европы. То есть вся инфраструктура готова.

Но, конечно, Санкт-Петербург – это прежде всего великолепная архитектура, театры и музеи. И это город, который принимает самое большое число туристов на территории Российской Федерации: по доле ВРП (почти 13%) он занимает ведущее место. Так что мы с удовольствием ждём туристов, а туристы всегда с нетерпением ждут поездки в Санкт-Петербург. Открытие чемпионата Европы приходится на 12 июня – это лучшее время в Санкт-Петербурге, период белых ночей. В эти дни начинается фестиваль «Белые ночи» – ещё одна возможность порадовать туристов. Визитная карточка города – наш балет, мы специально подбираем программу так, чтобы гости города могли посмотреть лучшие постановки», — цитирует Голодец Welcome2020.