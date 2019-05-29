Медведев рассказал об упразднении в «Зените» должности президента
Александр Медведев прокомментировал тот факт, что «Зенит» упразднил должность президента и теперь он является генеральным директором петербургского клуба.
«С точки зрения полномочий ничего не изменилось, а вообще-то, президент у нас один — президент Российской Федерации. У нас в стране была взята линия на введение простых названий при сохранении всех должностных прав и полномочий.
Со своей позиции посоветовал бы другим руководителям подумать, стоит ли гнаться за громкими названиями. Особенно в тех клубах, где спортивные и финансовые достижения далеки от совершенства», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России.
- 29 мая 2019
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