Медведев рассказал об упразднении в «Зените» должности президента

Александр Медведев прокомментировал тот факт, что «Зенит» упразднил должность президента и теперь он является генеральным директором петербургского клуба.

«С точки зрения полномочий ничего не изменилось, а вообще-то, президент у нас один — президент Российской Федерации. У нас в стране была взята линия на введение простых названий при сохранении всех должностных прав и полномочий.



Со своей позиции посоветовал бы другим руководителям подумать, стоит ли гнаться за громкими названиями. Особенно в тех клубах, где спортивные и финансовые достижения далеки от совершенства», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России.