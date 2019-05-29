Маслов покинул пост наставника молодёжной команды «Ростова»

Старший тренер молодёжной команды «Ростова Александр Маслов покинул клуб. Он является рекордсменом «Ростова» в чемпионатах России как по количеству забитых мячей за всю историю клуба — 97, так и рекордсменом по количеству мячей забитых за один сезон — 23. Маслов выступал за жёлто-синих с 1993 по 1997 год и с 2002 по 2004-й. За «Ростов» Маслов сыграл в общей сложности 188 матчей.
С 2004 года Маслов работал в клубе и тренировал в разное время главную и молодёжную команды.
«Я благодарю «Ростов» за полученный бесценный опыт. Клуб навсегда останется в моём сердце. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие, а всех болельщиков – за потрясающую поддержку на матчах основной и молодёжной команд. От всей души желаю «Ростову» удачи и побед», — цитирует Маслова пресс-служба клуба.
- 29 мая 2019
-
18:01
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:36
-
17:20
-
17:17
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
16:20
-
16:12
-
16:05
-
15:47
-
15:45
-
15:25
-
15:23
-
15:02
-
14:59
-
14:42
-
14:40
-
14:26
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:49
-
13:37
-
13:21
-
13:20
-
13:03Малиновский не перейдёт в «Спартак» Эксклюзив
-
13:02
-
12:56