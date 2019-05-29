Маслов покинул пост наставника молодёжной команды «Ростова»

Старший тренер молодёжной команды «Ростова Александр Маслов покинул клуб. Он является рекордсменом «Ростова» в чемпионатах России как по количеству забитых мячей за всю историю клуба — 97, так и рекордсменом по количеству мячей забитых за один сезон — 23. Маслов выступал за жёлто-синих с 1993 по 1997 год и с 2002 по 2004-й. За «Ростов» Маслов сыграл в общей сложности 188 матчей.



С 2004 года Маслов работал в клубе и тренировал в разное время главную и молодёжную команды.

«Я благодарю «Ростов» за полученный бесценный опыт. Клуб навсегда останется в моём сердце. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие, а всех болельщиков – за потрясающую поддержку на матчах основной и молодёжной команд. От всей души желаю «Ростову» удачи и побед», — цитирует Маслова пресс-служба клуба.