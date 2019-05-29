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19-летний защитник Бразилии обыграл Неймара на тренировке, форвард отомстил

19-летний защитник Бразилии обыграл Неймара на тренировке, форвард отомстил
Футбол / Южная Америка 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар проявил несдержанность на одной из последних тренировок сборной Бразилии.

В ходе занятия партнёр форварда по национальной команде, 19-летний защитник «Крузейро» Вевертон, ловко обыграл его возле боковой линии, прокинув ему мяч между ног. Неймар не выдержал и сфолил на оппоненте, ухватив его за манишку и повалив на газон. Нападающий не стал извиняться перед партнёром и, опустив взгляд, ушёл от места столкновения.

Видео доступно в «твиттере» Globo Esporte.

Ранее стало известно, что Неймар был лишён капитанской повязки в сборной Бразилии. Вместо него выводить команду на поле будет партнёр форварда по «ПСЖ» защитник Дани Алвес.

В ближайшее время бразильцам предстоит провести товарищеские матчи с Катаром и Гондурасом, после чего команда примет участие в Кубке Америки. Турнир пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Хозяева соревнования сыграют в группе А, где их соперниками станут Боливия, Венесуэла и Перу.

Неймар не смог завершить тренировку сборной Бразилии из-за повреждения
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