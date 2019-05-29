Первый тренер Денисова: такие, как Игорь, нужны, чтобы коллектив не рассыпался

Василий Костровский, первый тренер бывшего полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, прокомментировал решение 35-летнего футболиста завершить профессиональную карьеру.
«Беря во внимание харизму и старания Игоря, то, что он не даёт расслабляться себе и партнёрам, такие футболисты нужны, чтобы коллектив не расслаблялся и не рассыпался. Было бы хорошо, если бы он мог радовать и себя, и болельщиков своей игрой. Закончить с футболом, когда ты в хорошей форме, не так уж и просто, так что, надеюсь, желание играть остаётся.
Описывая его карьеру, я бы сказал, что она была отличной. Многие из тех, кто не попал в большой футбол, с удовольствием бы прошли его путь – человек выиграл 12 титулов. Да, у него своеобразный характер, но все люди со своим характером. Завершение получилось не таким, каким хотелось бы его видеть – с Игорем мы на эту тему переговорили, хотелось бы, чтобы завершение карьеры прошло в нормальном ключе. Но пока получается так. Возможно, что-то ещё изменится», — сказал Костровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 29 мая 2019
-
18:01
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:36
-
17:20
-
17:17
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
16:20
-
16:12
-
16:05
-
15:47
-
15:45
-
15:25
-
15:23
-
15:02
-
14:59
-
14:42
-
14:40
-
14:26
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:49
-
13:37
-
13:21
-
13:20
-
13:03Малиновский не перейдёт в «Спартак» Эксклюзив
-
13:02
-
12:56