Первый тренер Денисова: такие, как Игорь, нужны, чтобы коллектив не рассыпался

Василий Костровский, первый тренер бывшего полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, прокомментировал решение 35-летнего футболиста завершить профессиональную карьеру.



«Беря во внимание харизму и старания Игоря, то, что он не даёт расслабляться себе и партнёрам, такие футболисты нужны, чтобы коллектив не расслаблялся и не рассыпался. Было бы хорошо, если бы он мог радовать и себя, и болельщиков своей игрой. Закончить с футболом, когда ты в хорошей форме, не так уж и просто, так что, надеюсь, желание играть остаётся.



Описывая его карьеру, я бы сказал, что она была отличной. Многие из тех, кто не попал в большой футбол, с удовольствием бы прошли его путь – человек выиграл 12 титулов. Да, у него своеобразный характер, но все люди со своим характером. Завершение получилось не таким, каким хотелось бы его видеть – с Игорем мы на эту тему переговорили, хотелось бы, чтобы завершение карьеры прошло в нормальном ключе. Но пока получается так. Возможно, что-то ещё изменится», — сказал Костровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Игорь Денисов завершил карьеру. Скандалов в ней было не меньше, чем трофеев Один из самых противоречивых персонажей российского футбола ушёл из «Локомотива», а потом и из большого футбола.