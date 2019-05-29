Зинченко пожелал «Уфе» удачи перед стыковыми матчами за право остаться в РПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился к болельщикам «Уфы» перед стыковыми матчами за право сохранения прописки с Российской Премьер-Лиге.

«Всех болельщиков футбольного клуба „Уфа“ я призываю прийти завтра на стадион и поддержать команду. Мужики, я знаю, насколько ответственная это игра. Я вам желаю удачи и буду болеть за вас. Вперёд, «Уфа», — сказал Зинченко.

Видео доступно в "твиттере" «Уфы».

В стыковых матчах за право выступать в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20 «Уфа» сыграет с «Томью». Первый матч команды сыграют завтра, 30 мая. Ответная встреча состоится в Томске 2 июня.

Зинченко выступал за «Уфу» в период с 2015 по 2016 год. В 33 играх за клуб он забил 2 мяча.