Виллаш-Боаш: основная цель «Марселя» — закончить сезон в первой тройке Лиги 1

Новый тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился планами на дальнейшее развитие французской команды.



«Основная цель — закончить чемпионат в первой тройке. Нужно найти баланс между моей установкой и культурой французского футбола. Сезон будет длинным, и у нас будет время на развитие команды. У меня хорошее мнение об игроках. У „Марселя“ есть свои недостатки, но они всё равно хороши, так как добиваются своих целей.



Состав требует изменений. У некоторых игроков заканчиваются контракты. В любом случае мы будем думать, что делать дальше, и посмотрим, что выйдет», — приводит слова Виллаш-Боаша France Football.

«Марсель» завершил чемпионат Франции на пятом месте, набрав 61 очко. Команда на 30 баллов отстала от «ПСЖ». В следующем сезоне «Марсель» выступит в Лиге Европы.