Лопетеги: даже с Роналду «Реал» сильно уступал «Барсе» и «Атлетико» в Примере

Бывший главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги высказался о своей работе в «Королевском клубе».

«Я принял команду после победы в Лиге чемпионов, но даже с Криштиану она сильно отставала от „Барселоны“ и „Атлетико“ в Примере. Передо мной стояла задача улучшить команду на коллективном уровне… Мы действительно отставали от лидера на семь очков, но мы пережили три недели, когда только невезение не позволяло нам забить, через 12 месяцев нам бы удалось найти баланс.

Мы были очень довольны игроками, их приверженностью делу. Мы чувствовали, что они убеждены в правильности того, что мы делаем. В Мадриде всё происходит очень быстро, и мы старались соответствовать существующим требованиям, но нам не хватило времени», — приводит слова Лопетеги Football Espana.

Лопетеги возглавил «Реал» летом прошлого года. Под его руководством команда сыграла 14 матчей, одержав в них шесть побед, дважды сыграв вничью и шесть раз проиграв. В конце октября 2018 года он был уволен.