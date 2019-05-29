Робертсон: работал как проклятый, чтобы стать игроком «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон отметил, что попал в стан мерсисайдцев благодаря усердной работе.
«Меня мало беспокоит общественное мнение, но есть одна вещь, которая раздражает меня — это моя футбольная сказка. Я знаю, что люби говорят, будто я, словно Золушка, которой повезло попасть в такой клуб, как „Ливерпуль“, и это подразумевается как комплимент. Но это не правда.
Передо мной никогда не размахивали волшебными палочками, я не побеждал в лотерее, чтобы выиграть место в одном из лучших клубов мира. Причина, по которой я являюсь игроком „Ливерпуля“ — в моей работе. Я работал как проклятый, чтобы добиться своего, и благодаря усилиям смог максимально раскрыть свой талант», — приводит слова Робертсона Goal.com со ссылкой The Players' Tribune.
- 29 мая 2019
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