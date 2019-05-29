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«Челси» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся 29 мая в 22:00

«Челси» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся 29 мая в 22:00
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 29 мая, в Баку на стадионе «Олимпийский» состоится финальный матч Лиги Европы «Челси» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Джанлукой Рокки. Помогать ему будут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли. Резервным рефери на финальный матч турнира назначен Даниэле Орсато.

В полуфинале Лиги Европы лондонский «Арсенал» обыграл «Валенсию». В первом матче в Лондоне «канониры» оказались сильнее «Валенсии» (3:1). Ответная игра также завершилась победой «Арсенала» со счётом 4:2. Лондонский «Челси» в 1/2 финала турнира одолел франкфуртский «Айнтрахт» (1:1, 1:1, 4:3 — по пенальти).

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