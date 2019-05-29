Гусейнов: призываю всех болеть за «Челси» в финале Лиги Европы

Азербайджанский футбольный специалист Юнис Гусейнов призвал всех болеть за лондонский «Челси» в финальном матче Лиги Европы с «Арсеналом».
«То, что финал Лиги Европы пройдёт в Баку, – это фантастика. Я собираюсь посетить этот матч. Такую игру нельзя пропускать. Я не являюсь болельщиком ни одной из этих команд, но пусть победит «Челси». Из-за грязного поведения армянина и игроков «Арсенала», которые ещё хотели выйти на тренировку в майках с его именем. Я призываю всех сегодня болеть за «Челси», — приводит слова Гусейнова Azerisport.
Напомним, Мхитарян отказался лететь с «Арсеналом» в Баку по политическим мотивам. Власти Азербайджана гарантировали игроку безопасность, однако футболист не согласился на поездку, после чего МИД страны заявил, что Армения использует хавбека в провокационных целях. Страны конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
- 29 мая 2019
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