«Анжи» отозвал апелляционную жалобу, клуб может выступить только в ПФЛ

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что «Анжи» отозвал апелляционную жалобу. Теперь клуб из Махачкалы имеет право выступать только в ПФЛ.

«Махачкалинский „Анжи“ отозвал апелляционную жалобу. Теперь они теоретически могут выступить только в ПФЛ. Для того чтобы получить лицензию для клубов второго дивизиона, есть внештатная процедура. У „Анжи“ есть половина июня для того, чтобы пройти эту процедуру», — сказал Летин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Сезон-2018/19 «Анжи» завершил на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги, вылетев, таким образом, в ФНЛ. В 30 играх команда из Махачкалы набрала 21 очко. Из-за финансовых проблем клуб может прекратить своё существование.