«Анжи» отозвал апелляционную жалобу, клуб может выступить только в ПФЛ
Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин сообщил, что «Анжи» отозвал апелляционную жалобу. Теперь клуб из Махачкалы имеет право выступать только в ПФЛ.
«Махачкалинский „Анжи“ отозвал апелляционную жалобу. Теперь они теоретически могут выступить только в ПФЛ. Для того чтобы получить лицензию для клубов второго дивизиона, есть внештатная процедура. У „Анжи“ есть половина июня для того, чтобы пройти эту процедуру», — сказал Летин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Сезон-2018/19 «Анжи» завершил на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги, вылетев, таким образом, в ФНЛ. В 30 играх команда из Махачкалы набрала 21 очко. Из-за финансовых проблем клуб может прекратить своё существование.
Дюков: в пределах регламента сделаем всё, чтобы «Анжи» продолжил существование
- 29 мая 2019
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