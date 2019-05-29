Боярский: Денисов – лучший опорник России в XXI веке

Известный российский актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о решении бывшего полузащитника «Локомотива» и петербургского клуба Игоря Денисова завершить профессиональную карьеру.

«Я не могу сказать, что сильно расстроен из-за завершения карьеры Денисовым. Всему есть разумный финал. Значит, он посчитал нужным, чтобы в достаточно молодом возрасте уйти. Зато у него была прекрасная спортивная жизнь.



Игоря Денисова можно назвать лучшим опорником России в XXI веке. Он был очень интересным футболистом. Хороший игрок», — сказал Михаил Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Мкртычян.

Денисов в ходе своей карьеры защищал цвета «Зенита», «Анжи» и «Динамо», а за «Локомотив» выступал с 2017 года. Полузащитник четырежды становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны, а также по разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2008 по 2016 год Игорь вызывался в сборную России.