Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую деятельность в колонии

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут получить возможность заняться тренерской деятельностью в колонии.

«Мне кажется, что ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапа в колонию. Но если всё-таки сроки не снизят, то такой этап им грозит, поскольку в 10-дневный срок, если приговор остаётся в силе, полагается вывозить людей в колонию. Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе. Они могли бы там по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключённых», — цитирует Меркачеву «Р-Спорт».

Также замглавы ОНК Москвы рассказала о своей встрече с футболистами, которая состоялась уже после вынесения приговора: «На этот раз Кокорин был достаточно вежлив в общении и воспитан. Мамаев проще, всегда был проще. Он такой рубаха-парень, всё рассказывал. Кокорин всегда был сам в себе».

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам, а Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.