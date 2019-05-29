Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую деятельность в колонии

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут получить возможность заняться тренерской деятельностью в колонии.
«Мне кажется, что ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапа в колонию. Но если всё-таки сроки не снизят, то такой этап им грозит, поскольку в 10-дневный срок, если приговор остаётся в силе, полагается вывозить людей в колонию. Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе. Они могли бы там по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключённых», — цитирует Меркачеву «Р-Спорт».
Также замглавы ОНК Москвы рассказала о своей встрече с футболистами, которая состоялась уже после вынесения приговора: «На этот раз Кокорин был достаточно вежлив в общении и воспитан. Мамаев проще, всегда был проще. Он такой рубаха-парень, всё рассказывал. Кокорин всегда был сам в себе».
Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам, а Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.
- 29 мая 2019
-
19:32
-
19:31
-
19:19
-
19:10
-
19:00
-
18:58
-
18:46
-
18:41
-
18:29
-
18:25
-
18:23
-
18:16
-
18:16
-
18:01
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:36
-
17:20
-
17:17
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
16:20
-
16:12
-
16:05
-
15:47
-
15:45
-
15:25
-
15:23
-
15:02
-
14:59