Радимов: хочу, чтобы «Спартак» был грозной силой и претендовал на высокие места

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о проблемах «Спартака».

«Мне кажется, что «Спартак» останется на этом же месте, пока не разберётся со своими внутренними проблемами. Подчеркну, что говорю об этом как человек, который наблюдает за ситуацией со стороны. Но если футболистов убирают за «лайки» в социальных сетях, а тренеров за что-то ещё… Нужно стабилизировать всё это. Мне как болельщику хотелось бы, чтобы «Спартак» был грозной силой и претендовал на высокие места. Тем интереснее будет борьба в чемпионате России.

Не считаю, что рыба гниёт с головы. У «Спартака» хватает проблем внутри команды. С головой я не знаком, не знаю лично Леонида Федуна. И я не знаю, что там происходит. Но видно, что в команде есть конфликты. И они сами этого не скрывают. При этом конфликты всегда мешают игре. Как только эти процессы завершатся, «Спартак» начнёт набирать на энное количество очков больше», — цитирует Радимова Sportbox.