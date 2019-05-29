Канчельскис: буду болеть против былого врага — «Ливерпуля», но он заслужил титул

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал, за какие команды будет болеть в финалах еврокубков.
«Нас ждут английские финалы еврокубков, поэтому будет открытый футбол. Этим всем и нравится английский футбол. Если бы в финалах были итальянские команды, они закрылись бы, а так будет интересно.
Я буду болеть за «Челси» и «Тоттенхэм». «Ливерпуль» был моим врагом, когда я играл за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Конечно, буду болеть против ливерпульской команды, хотя они своей игрой заслужили какой-то титул», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, финале Лиги Европы, который состоится сегодня, 29 мая, в Баку, сыграют «Челси» и «Арсенал». В финальной игре Лиги чемпионов встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
- 29 мая 2019
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