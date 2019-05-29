Источник: CAS отклонил апелляцию «Рубина» по дисквалификации в еврокубках
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Рубина», поданную клубом на отстранение от участия в еврокубках. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».
В сентябре прошлого года судебная палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение о дисквалификации «Рубина» из еврокубков. Российский клуб понёс наказание за нарушение правил финансового фэйр-плей. Позже «Рубином» была подана апелляция в CAS на это решение, которая в итоге и была отклонена.
В течение ближайших двух лет на участие «Рубина» в европейских клубных турнирах будет действовать годичная дисквалификация.
Напомним, сезон-2018/19 «Рубин» завершил на 11-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги. В 30 играх команда набрала 36 очков.
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