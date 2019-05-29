Хёнесс: с финансовой стороны трансфер Зане в «Баварию» сложно организовать

Президент «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что мюнхенскому клубу сложно позволить себе трансфер полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Германии Лероя Зане.



«У меня пока нет точных цифр, но я думаю, что с финансовой стороны этот трансфер сложно организовать. Все условия сложны для нас», — приводит слова Хёнесса Sport Bild.



Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена купить Зане в летнее трансферное окно. Утверждалось, что сам игрок не против перехода, но готов и остаться в стане «горожан».



Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 10 результативных передач.

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