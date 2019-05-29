Хёнесс: с финансовой стороны трансфер Зане в «Баварию» сложно организовать
Президент «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что мюнхенскому клубу сложно позволить себе трансфер полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Германии Лероя Зане.
«У меня пока нет точных цифр, но я думаю, что с финансовой стороны этот трансфер сложно организовать. Все условия сложны для нас», — приводит слова Хёнесса Sport Bild.
Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена купить Зане в летнее трансферное окно. Утверждалось, что сам игрок не против перехода, но готов и остаться в стане «горожан».
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов и 10 результативных передач.
Хёнесс: «Бавария» общается с Зане, он способен сразу сделать нас лучше
- 29 мая 2019
-
21:01
-
20:59
-
20:43
-
20:42
-
20:34
-
20:19
-
20:12
-
19:53
-
19:48
-
19:32
-
19:31
-
19:19
-
19:10
-
19:00
-
18:58
-
18:46
-
18:41
-
18:29
-
18:25
-
18:23
-
18:16
-
18:16
-
18:01
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:36
-
17:20
-
17:17
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:37
-
16:34
-
16:29
Партнерский контент