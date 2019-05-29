Генеральный директор «Анжи»: заявиться в ПФЛ по внештатной процедуре реально

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов прокомментировал ситуацию с возможным продолжением участия команды в чемпионате России.

«Сегодня был последний день подачи документов в апелляционную комиссию. Необходимые документы мы представить, к сожалению, не смогли. Это в первую очередь документы, отражающие погашение имеющихся задолженностей и финансовые гарантии на новый сезон.

Финансовая ситуация на сегодняшний день не изменилась, соответственно, нам нечего было представить комиссии и не имело смысла обжаловать первоначальное её решение. Теперь мы сосредоточимся на подготовке к внештатной процедуре лицензирования для участия в первенстве ПФЛ. Это вполне реально в нашей ситуации, так как необходимый для второй лиги бюджет гораздо меньше.

Кроме того, нам нужно подготовить дорожную карту — план погашения имеющихся просроченных задолженностей на ближайшие один-два года. Заявиться в ПФЛ по внештатной процедуре мы можем до 18 июня. Мы рассчитываем на помощь и содействие в этом вопросе и со стороны руководства РФС. Лично Александр Валерьевич Дюков проявил заинтересованность в сохранении «Анжи», а значит, мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба. В подобных ситуациях многие спешат закрыть клуб и объявить о банкротстве, уйдя таким образом от долгов. Мы же действительно хотим свои долги погасить и рассчитаться с нашими футболистами», — говорится в заявлении Агарагимова, которое предоставили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в пресс-службе клуба.