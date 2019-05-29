Автограф-сессия Самедова, фан «Арсенала» против «Челси». Фото антуража финала ЛЕ

29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский» состоится финальный матч Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.

Напомним, Генрих Мхитарян отказался лететь с «Арсеналом» в Баку, где пройдёт финал Лиги Европы, по политическим мотивам. Власти Азербайджана гарантировали игроку безопасность, однако футболист не согласился на поездку, после чего МИД страны заявил, что Армения использует хавбека в провокационных целях. Страны конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.



Лучшие антуражные кадры перед финалом ЛЕ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.