СМИ: «Зенит» и «Спартак» готовы предложить € 8-10 млн за хавбека «Фенербахче»
Российские клубы проявляют интерес к полузащитнику «Фенербахче» Михе Зайцу, сообщает Milliyet.
По информации источника, две российские команды готовы предложить € 8-10 млн за 24-летнего словенского футболиста. Как сообщают некоторые турецкие СМИ, российские клубы — это, вероятнее всего, петербургский «Зенит» и московский «Спартак».
Зайц перешёл из «Эмполи» в «Фенербахче» в 2019 году. В нынешнем сезоне словенский футболист принял участие в 10 матчах чемпионата Турции и забил 2 гола. Также Зайц выступает в составе национальной команды Словении с 2016 года.
Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Спартак» завершил сезон на 5-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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