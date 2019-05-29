СМИ: «Зенит» и «Спартак» готовы предложить € 8-10 млн за хавбека «Фенербахче»

Российские клубы проявляют интерес к полузащитнику «Фенербахче» Михе Зайцу, сообщает Milliyet.



По информации источника, две российские команды готовы предложить € 8-10 млн за 24-летнего словенского футболиста. Как сообщают некоторые турецкие СМИ, российские клубы — это, вероятнее всего, петербургский «Зенит» и московский «Спартак».



Зайц перешёл из «Эмполи» в «Фенербахче» в 2019 году. В нынешнем сезоне словенский футболист принял участие в 10 матчах чемпионата Турции и забил 2 гола. Также Зайц выступает в составе национальной команды Словении с 2016 года.



Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. «Спартак» завершил сезон на 5-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.