Мхитарян — игрокам «Арсенала»: моё сердце с вами

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян обратился к игрокам лондонской команды в преддверии финального матча Лиги Европы с «Челси». Встреча состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку.



«Вперёд, „Арсенал“! Выходите на поле и завоюйте этот трофей — для нашего клуба, для наших болельщиков и для наших родных. Моё сердце с вами», — написал Мхитарян в «Твиттере».



Напомним, Мхитарян отказался лететь с «Арсеналом» в Баку по политическим мотивам. Власти Азербайджана гарантировали игроку безопасность, однако футболист не согласился на поездку, после чего МИД страны заявил, что Армения использует хавбека в провокационных целях. Страны конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Премьер-министр Армении связался с Мхитаряном и выразил игроку поддержку