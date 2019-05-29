Рамос хочет покинуть «Реал» из-за финансовых проблем, игрок задолжал € 35 млн

Капитан «Реала» Серхио Рамос намерен покинуть клуб из-за имеющихся у него финансовых проблем. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на телепрограмму Golazo de Gol.

По информации источника, 33-летний футболист взял в кредит в Banco Santander на покупку на окраине Мадрида участка земли для дальнейшего возведения на нём жилых домов. Однако городские власти столицы Испании не одобрили строительства жилья на этой территории. Из-за этой ситуации у защитника «сливочных» образовался долг перед банком в размере € 35 млн. Игрок уже ведёт переговоры о способах погашения долга. Одним из вариантов разрешения спора остаётся возвращение футболистом купленной земли.

Однако сам Рамос, который в «Реале» получает € 12 млн в год, хочет урегулировать ситуацию путём расторжения контракта со «сливочными» по обоюдному согласию и подписания многомиллионного соглашения с одним из китайских клубов.