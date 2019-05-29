Оуэн: Сульшеру стоит присмотреться к молодым игрокам «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн отметил, что наставнику «манкунианцев» Уле-Гуннару Сульшеру следует присмотреться к воспитанникам академии клуба.



«Довольно сложно избавиться более чем от 3–4 игроков во время одного трансферного окна. Особенно если вы хотите приобрести кого-то взамен. Я думал, что у меня была лучшая команда в „Юнайтед“, потому что мы были лучше, чем „Юнайтед“ при Мойесе, ван Гале и Моуринью. Такой же уровень я видел на протяжении первых десяти игр после прихода Сульшера, но позже случился рецидив.



Команде явно необходимы изменения. Я уверен, что в следующем сезоне Сульшер даст шанс молодёжи. Я ожидаю увидеть несколько талантливых молодых игроков, выпустившихся из академии клуба. Думаю, Сульшеру стоит присмотреться к молодёжи клуба», — приводит слова Оуэна Goal.com.