Жиру открыл счёт в финале Лиги Европы

«Челси» открыл счёт в финальном матче Лиги Европы с «Арсеналом», который в эти минуты проходит в Баку на стадионе «Олимпийский».

На 49-й минуте встречи форвард синих Оливье Жиру, выиграв единоборство у Лорана Косельни, результативно пробил головой в правый от Петра Чеха угол после навеса с левого фланга от Эмерсона. Для 32-летнего нападающего этот гол стал 11-м в текущем розыгрыше турнира в 14 играх. На его счету также 3 результативные передачи.

В споре лучших бомбардиров Лиги Европы сезона-2018/19 Жиру единолично вышел на первое место, оторвавшись от Луки Йовича («Айнтрахт») и Виссама Бен-Йеддера («Севилья»), которые забили по 10 мячей. Главным конкурентом француза за звание самого результативного игрока турнира является Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), на счету которого 8 голов.