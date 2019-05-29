«Челси» — «Арсенал»: Педро увеличил преимущество синих в финальном матче ЛЕ
В финальном матче Лиги Европы «Челси» встречается с «Арсеналом». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Олимпийский» в Баку. К 61-й минуте синие ведут в счёте — 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Второй мяч в ворота «канониров» на 60-й минуте отправил нападающий «Челси» Педро Родригес. Ассистентом в данном эпизоде выступил форвард синих Эден Азар. Напомним, первый гол в матче забил нападающий «Челси» Оливье Жиру.
В полуфинале Лиги Европы лондонский «Арсенал» обыграл «Валенсию». В первом матче в Лондоне «канониры» оказались сильнее «Валенсии» (3:1). Ответная игра также завершилась победой «Арсенала» со счётом 4:2. Лондонский «Челси» в 1/2 финала турнира одолел франкфуртский «Айнтрахт» (1:1, 1:1, 4:3 по пенальти).
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