Педро — первый игрок в истории, забивавший в финалах ЛЧ, ЛЕ и Суперкубке УЕФА
Забив гол в ворота «Арсенала» в финальном матче Лиги Европы, вингер «Челси» Педро вошёл в историю футбола. Об этом сообщает «твиттер» GracenoteLive.
Испанец стал первым игроком в истории футбола, который забивал в финалах Лиги чемпионов/Кубка чемпионов, Лиги Европы/Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Ранее футболист в составе «Барселоны» поражал ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов сезона-2010/11 и «Шахтёра» — в матче Суперкубка УЕФА в 2009 году.
Всего в нынешнем сезоне на клубном уровне Педро принял участие в 52 матчах. На его счету 13 забитых мячей и 5 результативных передач. В «Челси» испанец перешёл летом 2015 года из «Барселоны» за € 27 млн. Контракт футболиста с синими рассчитан до лета 2020 года.
«Челси» — «Арсенал»: Педро увеличил преимущество синих в финальном матче ЛЕ
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