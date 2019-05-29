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«Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19

«Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19
Футбол / Лига Европы 0

В финальном матче Лиги Европы «Челси» встречался с лондонским «Арсеналом». Игра состоялась на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась победой синих со счётом 4:1.

На 49-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Челси» Оливье Жиру. Форвард Педро Родригес увеличил преимущество синих в счёте, забив гол на 60-й минуте. Через 5 минут главный арбитр встречи Джанлука Рокки назначил пенальти в ворота «Арсенала», который успешно реализовал нападающий «Челси» Эден Азар. На 69-й минуте форвард «Арсенала» Алекс Айуоби забил единственный гол «канониров» в этой встрече. Через 3 минуты Азар оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Таким образом, «Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Лига Европы. Финал
29 мая 2019, среда. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
4 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 – Жиру – 49, 2:0 – Родригес – 60, 3:0 – Азар – 65 (пен), 3:1 – Айуоби – 69, 4:1 – Азар – 72
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