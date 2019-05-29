«Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19

В финальном матче Лиги Европы «Челси» встречался с лондонским «Арсеналом». Игра состоялась на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась победой синих со счётом 4:1.



На 49-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Челси» Оливье Жиру. Форвард Педро Родригес увеличил преимущество синих в счёте, забив гол на 60-й минуте. Через 5 минут главный арбитр встречи Джанлука Рокки назначил пенальти в ворота «Арсенала», который успешно реализовал нападающий «Челси» Эден Азар. На 69-й минуте форвард «Арсенала» Алекс Айуоби забил единственный гол «канониров» в этой встрече. Через 3 минуты Азар оформил дубль и довёл счёт до разгромного.



Таким образом, «Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.