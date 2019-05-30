Главный тренер «Сочи» — Д. Комбарову: 10-го медкомиссия. И брата не забудь взять
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров опубликовал в своём «инстаграме» фото с отдыха и подписал снимок словами «люблю лето».
На пост игрока столичной команды отреагировал главный тренер «Сочи» Александр Точилин. 45-летний специалист написал: «Дим, гарантирую тебе лето круглый год». В ответ Комбаров оставил следующее сообщение: «Принял к сведению». Точилин добавил: «10-го медкомиссия. И брата (полузащитник „Арсенала“ Кирилл Комбаров. — Прим. „Чемпионата“) не забудь прихватить». Позже к диалогу подключилась пресс-служба тульского клуба, написавшая: «Для продолжения разговора пишите в личные сообщения».
Фото доступно в "инстаграме" Дмитрия Комбарова.
В текущем сезоне Д. Комбаров принял участие в 13 матчах РПЛ. На счету защитника 1 забитый мяч.
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