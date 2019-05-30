Азар — о победе «Челси» в Лиге Европы: думаю, это прощание
Нападающий лондонского «Челси» Эден Азар после финального матча Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1) сообщил, что прощается с командой.
«Думаю, что это прощание, но ты никогда не можешь знать наверняка», — приводит слова Азара BBC.
Контракт Эдена Азара с лондонским «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Ранее лондонский клуб предпринимал попытки договориться с бельгийским футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договорённости в этом вопросе стороны так и не смогли. Согласно сообщениям СМИ, в летнее трансферное окно Азар станет игроком мадридского «Реала».
Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19 и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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