Жиру: «Арсенал» и «Челси» изменили мою жизнь, это особенный вечер для меня

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру поделился впечатлениями от победы в финале Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1).



«Мы провели интересный первый тайм, но голов не было. Это был хороший финал, и мы играли более эффективно во втором тайме. Я очень горжусь этой победой, команде это заслужила. Это особенный вечер для меня, я рад за „Челси“.



»Арсенал" и «Челси» изменили мою жизнь, дали мне возможность играть в Премьер-лиге. Я не хотел праздновать гол в ворота «Арсенала», но я горжусь тем, что выиграл этот трофей с «Челси». Когда получаю игровое время, стараюсь изо всех сил. Это была наша вторая цель — выиграть Лигу Европы после финиша в первой четвёрке АПЛ, поэтому я счастлив", — приводит слова Жиру BBC.

Азар — о победе «Челси» в Лиге Европы: думаю, это прощание