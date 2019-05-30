Жиру: «Арсенал» и «Челси» изменили мою жизнь, это особенный вечер для меня
Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру поделился впечатлениями от победы в финале Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1).
«Мы провели интересный первый тайм, но голов не было. Это был хороший финал, и мы играли более эффективно во втором тайме. Я очень горжусь этой победой, команде это заслужила. Это особенный вечер для меня, я рад за „Челси“.
»Арсенал" и «Челси» изменили мою жизнь, дали мне возможность играть в Премьер-лиге. Я не хотел праздновать гол в ворота «Арсенала», но я горжусь тем, что выиграл этот трофей с «Челси». Когда получаю игровое время, стараюсь изо всех сил. Это была наша вторая цель — выиграть Лигу Европы после финиша в первой четвёрке АПЛ, поэтому я счастлив", — приводит слова Жиру BBC.
Азар — о победе «Челси» в Лиге Европы: думаю, это прощание
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