Д. Луис: Сарри — отличный тренер, он заслужил победу в Лиге Европы
Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал победу в финальном матче Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» (4:1).
«У нас были некоторые взлёты и падения, но мы усердно работали и многому научились в этом сезоне. Мы хорошо завершили сезон и выиграли долгожданный трофей. Это мой третий титул в Европе с „Челси“, в клубе верят в мою игру. Сарри — отличный парень, отличный тренер, и он этого заслуживает. Главный тренер проделал потрясающую работу с командой. Я не обращаю внимания на спекуляции, сейчас самое время поговорить о нашем титуле», — приводит слова Луиса BBC.
Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19 и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Жиру: «Арсенал» и «Челси» изменили мою жизнь, это особенный вечер для меня
- 30 мая 2019
-
01:38
-
01:28
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:35
-
00:26
-
00:12
-
00:10
-
00:01
- 29 мая 2019
-
23:50
-
23:49
-
23:36
-
23:32
-
23:29
-
23:24
-
23:21
-
23:12
-
23:09
-
23:04
-
22:40
-
22:26
-
22:06
-
21:52
-
21:51
-
21:36
-
21:21
-
21:09
-
21:01
-
20:59
-
20:43
-
20:42
-
20:34
-
20:19
-
20:12
Партнерский контент