Д. Луис: Сарри — отличный тренер, он заслужил победу в Лиге Европы

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал победу в финальном матче Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» (4:1).



«У нас были некоторые взлёты и падения, но мы усердно работали и многому научились в этом сезоне. Мы хорошо завершили сезон и выиграли долгожданный трофей. Это мой третий титул в Европе с „Челси“, в клубе верят в мою игру. Сарри — отличный парень, отличный тренер, и он этого заслуживает. Главный тренер проделал потрясающую работу с командой. Я не обращаю внимания на спекуляции, сейчас самое время поговорить о нашем титуле», — приводит слова Луиса BBC.



Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19 и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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