Азар: «Челси» знает, на что способен, когда играет, как единое целое

Нападающий лондонского «Челси» Эден Азар дал комментарий после победы в финальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1).
«В первом тайме обе команды немного нервничали, ведь это финал. Когда Оливье Жиру забил, я подумал, что это начало грандиозного вечера. Мы контролировали игру, и я рад, что взял трофей в компании этих парней.
Мы знаем, на что способны, когда играем, как единое целое. О своем будущем пока ничего не знаю, сегодня я думал лишь о том, чтобы выиграть финал», — приводит слова Азара пресс-служба УЕФА.
Контракт Эдена Азара с лондонским «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Ранее лондонский клуб предпринимал попытки договориться с бельгийским футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договорённости в этом вопросе стороны так и не смогли. Согласно сообщениям СМИ, в летнее трансферное окно Азар станет игроком мадридского «Реала».
Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19 и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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