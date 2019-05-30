Чех: я всё ещё футболист «Арсенала» и никаких решений принимать не буду

Вратарь «Арсенала» Петр Чех дал комментарий после поражения в финальном матче Лиги Европы с лондонским «Челси». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпийский» в Баку, завершилась со счётом 4:1 в пользу синих.

«Легко сказать, что мы остались ни с чем, проиграли финал и остались без кубка. Однако могу заверить, что проделанная в этом сезоне работа сделает нас сильнее. Я хотел поднять кубок, присесть и подумать. До 30 числа я всё ещё футболист «Арсенала» и никаких решений принимать не буду», — приводит слова Чеха пресс-служба УЕФА.

Чех выступал за «Челси» с 2004 по 2015 год. С синими он успел завоевать 15 трофеев, среди которых четыре титула чемпиона и четыре Кубка Англии, а также победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. С «Арсеналом» вратарь к настоящему моменту выиграл три трофея. До переезда в Англию Чех выступал за «Хмел», «Спарту» и «Ренн».