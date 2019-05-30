Газизов: стыковые матчи — это апогей всего, что происходило с «Уфой» в сезоне
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий в преддверии стыкового матча за право сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге.
«Стыковые матчи — это апогей всего, что происходило с клубом в этом сезоне. У нас был очень сложный чемпионат и теперь не менее трудная концовка сезона. Но мы подходим к матчам с «Томью» с боевым настроем и намерены сохранить место в РПЛ. Хотя понимаем, что игры будут очень непростыми», — приводят слова Газизова «Известия».
В стыковых матчах за право выступать в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20 «Уфа» сыграет с «Томью». Первый матч команды сыграют сегодня, 30 мая, в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало матча — 17:00 мск. Ответная встреча состоится в Томске 2 июня.
Зинченко пожелал «Уфе» удачи перед стыковыми матчами за право остаться в РПЛ
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