Газизов: стыковые матчи — это апогей всего, что происходило с «Уфой» в сезоне

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал комментарий в преддверии стыкового матча за право сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге.

«Стыковые матчи — это апогей всего, что происходило с клубом в этом сезоне. У нас был очень сложный чемпионат и теперь не менее трудная концовка сезона. Но мы подходим к матчам с «Томью» с боевым настроем и намерены сохранить место в РПЛ. Хотя понимаем, что игры будут очень непростыми», — приводят слова Газизова «Известия».

В стыковых матчах за право выступать в Премьер-Лиге в сезоне-2019/20 «Уфа» сыграет с «Томью». Первый матч команды сыграют сегодня, 30 мая, в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало матча — 17:00 мск. Ответная встреча состоится в Томске 2 июня.