Азар целовал кубок, Луис спас ребёнка от стюарда. Яркие фото победы «Челси» в ЛЕ

29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский» в финальном матче Лиги Европы «Челси» одержал победу над лондонским «Арсеналом» и стал победителем турнира. Встреча завершилась со счётом 4:1.
На 49-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Челси» Оливье Жиру. Форвард Педро Родригес увеличил преимущество синих в счёте, забив гол на 60-й минуте. Через 5 минут главный арбитр встречи Джанлука Рокки назначил пенальти в ворота «Арсенала», который успешно реализовал нападающий «Челси» Эден Азар. На 69-й минуте форвард «Арсенала» Алекс Айуоби забил единственный гол «канониров» в этой встрече. Через 3 минуты Азар оформил дубль и довёл счёт до разгромного.
Лучшие кадры с матча «Челси» — «Арсенал» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.
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