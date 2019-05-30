Сарри: мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после победы в финальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1) дал комментарий относительно своего будущего в лондонском клубе.

«Надо поговорить с руководством клуба и понять, что я могу сделать для «Челси» и что «Челси» может сделать для меня. Мене нравится работать в Премьер-лиге, я счастлив в «Челси», но в конце каждого сезона необходимо всё обсудить. Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в «Челси». Но одного моего мнения тут недостаточно», — приводит слова Сарри пресс-служба УЕФА.

Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19 и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.