Бубнов: для решения серьёзных задач «Челси» нужен прирождённый плеймейкер

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал победу «Челси» над «Арсеналом» (4:1) в финальном матче Лиги Европы.

«Несмотря на пять забитых мячей, не сказал бы, что игра шла на очень высоких скоростях, до перерыва темп и вовсе был низким. «Арсенал» поначалу попробовал его взвинтить, совершал подходы к чужой штрафной, но ничего из них не извлёк. Более того, ближе к концу первого тайма «Челси» завладел инициативой, и Чеху пришлось выручать. А когда в начале второй половины Жиру вывел «Челси» вперёд, «Арсеналу» пришлось раскрываться, на его половине поля стали возникать свободные зоны, чем очень грамотно и порой эффектно пользовался соперник, особенно в случае с четвёртым голом.

Хотя Эмери отрядил в защиту пятерых игроков, это не помогло его команде хорошо сыграть в обороне. Вдобавок «Челси» переиграл соседа в средней линии, больше владел мячом, из-за чего нападение «Арсенала» оказывалось отрезанным.

По итогам сезона можно сказать, что игра «Челси» лучше сбалансирована, чем у «Арсенала». Это отразилось и в финале Лиги Европы и в таблице чемпионата. Хотя Сарри много критиковали, он вывел команду в Лигу чемпионов через АПЛ, да ещё и добыл европейский трофей. Отметил бы ещё несколько его оригинальных тактических решений, таких как, к примеру, перевод Канте ближе к нападению. Для решения серьёзных задач нужен прирождённый плеймейкер, но в прессинге и давлении француз очень хорош. Не думаю, что «Челси» станет менять главного тренера, который хорошо изучил команду, тем более на отрезке, когда УЕФА запретил им совершать новые трансферы. В данный момент сотрудничество с итальянским тренером лучше продолжить», — приводит слова Бубнова Sportbox.