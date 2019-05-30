Педро — первый игрок, выигравший все главные международные трофеи

В финальном матче Лиги Европы «Челси» встречался с лондонским «Арсеналом». Игра состоялась на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась победой синих со счётом 4:1.
Одним из главных героев встречи стал вингер «Челси» Педро, который отметился голом. Кроме того, 31-летний испанец стал первым игроком, кто выигрывал все главные международные трофеи. Теперь на счету победы в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, Клубного чемпионата мира, а также чемпионата Европы и чемпионата мира.
Всего в нынешнем сезоне на клубном уровне Педро принял участие в 52 матчах. На его счету 13 забитых мячей и 5 результативных передач. В «Челси» испанец перешёл летом 2015 года из «Барселоны» за € 27 млн. Контракт футболиста с синими рассчитан до лета 2020 года.
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