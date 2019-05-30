Невилл: Кепа сделает любую оборону нервной развалиной

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл интересным образом отреагировал на игру вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги. По ходу финала Лиги Европы с «Арсеналом» он его раскритиковал, а затем похвалил. Команда Маурицио Сарри одержала победу со счётом 4:1.
«Ничего личного, но я просто не могу принять такого вратаря, как Кепа. Он сделает любую оборону нервной развалиной.
P.S. Наверное, игрок матча сейчас», — написал Невилл в своём «твиттере».
На 49-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Челси» Оливье Жиру. Форвард Педро Родригес увеличил преимущество синих в счёте, забив гол на 60-й минуте. Через 5 минут главный арбитр встречи Джанлука Рокки назначил пенальти в ворота «Арсенала», который успешно реализовал нападающий «Челси» Эден Азар. На 69-й минуте форвард «Арсенала» Алекс Айуоби забил единственный гол «канониров» в этой встрече. Через 3 минуты Азар оформил дубль и довёл счёт до разгромного.
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