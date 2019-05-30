4 футболиста «Челси» претендуют на звание лучшего игрока финала ЛЕ

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам финала в Лиге Европы. «Челси» одержал разгромную победу над «Арсеналом» — 4:1.

В число претендентов вошли четыре футболиста «Челси»: защитник Эмерсон Палмиери дос Сантос, полузащитники Эден Азар и Педро Родригес, а также нападающий Оливье Жиру.

На счету Эмерсона результативная передача и точность пасов 88%. Азар оформил дубль и отметился голевым пасом. По голу в активе Педро и Жиру (также результативный пас).

Лондонский «Челси» стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19 и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.

«Челси» в 1/2 финала турнира одолел франкфуртский «Айнтрахт» (1:1, 1:1, 4:3 по пенальти).