«Лион» попал в групповой этап ЛЧ благодаря победе «Челси» в финале ЛЕ
Победа «Челси» над «Арсеналом» в финале Лиги Европы (4:1) позволит французскому «Лиону» попасть в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.
«Лион», занявший третье место в чемпионате Франции, должен был начинать путь в турнире с третьего отборочного раунда, но по регламенту УЕФА сыграет сразу на групповом этапе. Интересно, что в текущем розыгрыше плей-офф «Лион» также начал свой путь с группового этапа из-за победы мадридского «Атлетико» в Лиге Европы.
Место «Лиона» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов займёт турецкий клуб «Истанбул Башакшехир», за который выступает защитник сборной России Фёдор Кудряшов.
«Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.
«Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем Лиги Европы сезона-2018/19
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