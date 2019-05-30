«Лион» попал в групповой этап ЛЧ благодаря победе «Челси» в финале ЛЕ

Победа «Челси» над «Арсеналом» в финале Лиги Европы (4:1) позволит французскому «Лиону» попасть в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.

«Лион», занявший третье место в чемпионате Франции, должен был начинать путь в турнире с третьего отборочного раунда, но по регламенту УЕФА сыграет сразу на групповом этапе. Интересно, что в текущем розыгрыше плей-офф «Лион» также начал свой путь с группового этапа из-за победы мадридского «Атлетико» в Лиге Европы.

Место «Лиона» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов займёт турецкий клуб «Истанбул Башакшехир», за который выступает защитник сборной России Фёдор Кудряшов.

«Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.