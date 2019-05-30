Сарри выиграл первый трофей в карьере

В финале Лиги Европы «Челси» разгромил «Арсенал» — 4:1. Для главного тренера победителей Маурицио Сарри это первый трофей в карьере. Будучи игроком, итальянец выступал за полупрофессиональные команды и не смог завоевать наград. Лучшим его достижением стали серебряные медали чемпионата страны с «Наполи» (дважды). Также он в составе лондонцев проигрывал в Суперкубке Англии и Кубке лиги.

Сарри стал первым итальянцем за 20 лет, которому покорился второй по статусу клубный евротрофей. В последний раз Кубок УЕФА над головой поднимал Альберто Малезани. Его «Парма» в 1999 году в московских «Лужниках» разгромила «Марсель».

«Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Ранее сообщалось об интересе к итальянскому специалисту со стороны «Ювентуса».