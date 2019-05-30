Сафонов – в символической сборной Лиги Европы по версии Football Talent Scout

Сайт Football Talent Scout, специализирующийся на молодых игроках, опубликовал символическую сборную Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, в которую вошли футболисты до 21 года, в том числе голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.
Символическая сборная Лиги Европы: Матвей Сафонов («Краснодар»), Виталий Миколенко («Динамо» Киев), Жюль Кунде «(Бордо»), Эван Ндика («Айнтрахт»), Мерт Мюлдюр («Рапид»), Маттео Гендузи (Арсенал»), Ханнес Вольф («Ред Булл Зальцбург»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Исмаила Сарр («Ренн»), Жоау Фелиш «(Бенфика»), Патрик Кутроне («Милан»).
Сафонов провёл пять матчей в Лиге Европы, в которых пропустил шесть мячей. В чемпионате России на его счету 14 встреч и 8 пропущенных голов.
«Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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