Сафонов – в символической сборной Лиги Европы по версии Football Talent Scout

Сайт Football Talent Scout, специализирующийся на молодых игроках, опубликовал символическую сборную Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, в которую вошли футболисты до 21 года, в том числе голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

Символическая сборная Лиги Европы: Матвей Сафонов («Краснодар»), Виталий Миколенко («Динамо» Киев), Жюль Кунде «(Бордо»), Эван Ндика («Айнтрахт»), Мерт Мюлдюр («Рапид»), Маттео Гендузи (Арсенал»), Ханнес Вольф («Ред Булл Зальцбург»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»), Исмаила Сарр («Ренн»), Жоау Фелиш «(Бенфика»), Патрик Кутроне («Милан»).

Сафонов провёл пять матчей в Лиге Европы, в которых пропустил шесть мячей. В чемпионате России на его счету 14 встреч и 8 пропущенных голов.

«Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.