Эмерсон: что ещё нужно от Сарри?

Защитник «Челси» Эмерсон Палмиери дос Сантос после победы в финале Лиги Европы над «Арсеналом» (4:1) подвёл итоги сезона.

«Это был непростой сезон, произошла смена тренера, были взлёты и падения. В начале сезона у нас были две цели — пройти в Лигу чемпионов через АПЛ и выиграть Лигу Европы. Мы достигли обеих. Сейчас будет два или три дня отдыха, а затем возвращаюсь к работе с национальной командой.

Критика Сарри? Вы видели результаты, верно? Видели, чего мы добились в этом сезоне? Это было нелегко, но мы заняли третье место в чемпионате, вышли в финал Кубка лиги и выиграли Лигу Европы. Что ещё нужно?» — цитирует Эмерсона Sky Sport Italia.

«Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.