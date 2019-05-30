Эмерсон: что ещё нужно от Сарри?
Защитник «Челси» Эмерсон Палмиери дос Сантос после победы в финале Лиги Европы над «Арсеналом» (4:1) подвёл итоги сезона.
«Это был непростой сезон, произошла смена тренера, были взлёты и падения. В начале сезона у нас были две цели — пройти в Лигу чемпионов через АПЛ и выиграть Лигу Европы. Мы достигли обеих. Сейчас будет два или три дня отдыха, а затем возвращаюсь к работе с национальной командой.
Критика Сарри? Вы видели результаты, верно? Видели, чего мы добились в этом сезоне? Это было нелегко, но мы заняли третье место в чемпионате, вышли в финал Кубка лиги и выиграли Лигу Европы. Что ещё нужно?» — цитирует Эмерсона Sky Sport Italia.
«Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.
4 футболиста «Челси» претендуют на звание лучшего игрока финала ЛЕ
- 30 мая 2019
-
09:10
-
08:41
-
08:21
-
08:10
-
08:00
-
07:39
-
07:20
-
06:50
-
06:31
-
06:05
-
05:46
-
05:08
-
04:48
-
04:39
-
04:25
-
04:17
-
03:24
-
03:14
-
03:00
-
01:38
-
01:28
-
00:54
-
00:52
-
00:35
-
00:35
-
00:26
-
00:12
-
00:10
-
00:01
- 29 мая 2019
-
23:50
-
23:49
-
23:36
-
23:32
-
23:29
-
23:24
Партнерский контент