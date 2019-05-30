Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции. Российский футболист дисквалифицирован за перебор жёлтых карточек в последних встречах прошедшего сезона, сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги.



За перебор карточек также первый тур нового сезона пропустят Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Кристофер Жюльен («Тулуза»), Казимир Нинга («Кан»), Отавиу («Бордо») и Лоик Реми («Лилль»).

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ещё один гол игрок забил в Кубке Франции, а также сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов.