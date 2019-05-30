Линекер раскритиковал и высмеял стадион в Баку, где прошёл финал Лиги Европы

Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт и ведущий на британском телевидении Гари Линекер в своём «твиттере» высказался о стадионе «Олимпийский» в Баку, где накануне, 29 мая, состоялся финал Лиги Европы.
«Ты проделываешь весь этот путь, чтобы посмотреть финал еврокубка. Но когда сидишь на своём месте, ты не сильно ближе к полю, чем если бы остался дома», — говорится в сообщении Линекера.
Позднее экс-футболист вновь высказался о стадионе в Баку: «Есть ощущение, что субботний финал Лиги чемпионов будет куда больше походить на настоящее большое спортивное мероприятие, где стадион будет хотя бы находиться в том же городе, что и поле».
Победителем Лиги Европы стал «Челси», который в решающем матче разгромил со счётом 4:1 другую лондонскую команду – «Арсенал».
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