Рианчо: Зозуля патриот, герб Украины – это не символ нацизма

Бывший ассистент наставника сборной Украины Рауль Рианчо поделился мнением о конфликте Романа Зозули с испанским журналистом, который назвал украинского футболиста неонацистом и расистом.



«В Испании у меня брали интервью по этому поводу. Я сказал, что это всё неправда. Роман – патриот и хороший парень. Он просто помогал своему народу. И герб Украины – это не символ нацизма. Это заявление популистов и ультралевых, которые раздули скандал.



Эта ситуация влияет на его карьеру. Считаю, что карьера Романа пострадала от этого. Болельщики соперников скандируют неприятные вещи во время матчей. Но он очень хорошо себя показывает в «Альбасете». В этом сезоне он сыграл 34 матча и забил 10 голов. Он второй бомбардир в команде. В Сегунде 20 команд. И 18 могли бы играть в Премьер-лиге Украины. Там очень хорошая конкуренция», – цитирует Рианчо Tribuna.

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